شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب جديد لـ آمبر هيرد بصفقة 15 مليون دولار بعد خسارة قضيتها وهجوم شديد عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط الممثلة امبر هيرد من أجل الرد على خسارتها قضيتها الأخيرة التي اضطرت على اثرها لدفع 10 ملايين دولار خلال الفترة المقبلة بناء على حكم المحكمة، إذ قررت امبر عمل كتاب عن الفترة الماضية التي عاشتها باسم "اخبر الجميع" في محاولة منها لكسب أكبر مبلغ مالى مثلما وصفت المواقع الأجنبية من وراءه، وأكدت تقارير أن هناك دار نشر بالفعل عرضت عليها مبلغ مالى يصل لـ 15 مليون دولار.



امبر هيرد فى صورة لها

ولكن ما إن تم نشر تلك التقارير حتى دار فصل جديد من الهجوم علي الممثلة الشهيرة، بسبب تلك الخطوة الذى اعتبرها الكثيرون بمثابة تشهير جديد منها على زوجها السابق جونى ديب، واجتاحت مواقع التواصل الإجتماعى تعليقات تهاجمها بصورة كبيرة، وتصفها بأنها تخطط للتشهير بـ جونى ديب من جديد ما قد يدخلها في نفق مظلم آخر.



امبر هيرد فى صورة اخرى

ويأتى ذلك بعدما رفض القاضى جميع طلبات آمبر هيرد بإلغاء الحكم في محاكمة تشهيرها الضخمة ضد زوجها السابق جوني ديب وإعادة المحاكمة فى القضية، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



امبر هيرد فى المحكمة

وقدم محامون يمثلون هيرد، 36 عامًا، طلبًا في وقت سابق من هذا الشهر على أساس أن الحكم ضدها من جونى ديب لم يكن مدعومًا بأدلة كافية.

كما زعموا أن أحد المحلفين لم يتم فحصه بشكل صحيح وتساءلوا عما إذا كان من المفترض أن يُسمح له بالعضوية في هيئة المحلفين.

وتظهر وثائق المحكمة التي حصل عليها موقع DailyMail.com أن القاضية بيني أزكاريت رفضت جميع طلبات هيرد بعد المحاكمة يوم الأربعاء.