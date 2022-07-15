شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم على البحر شكل تانى.. منة شلبى بتتمرن وهاجر أحمد فى نزهة بحرية "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر عدد من نجوم الفن على الشواطئ فى المدن الساحلية للاستمتاع بقضاء إجازتهم الصيفية وعطلات نهاية الأسبوع، ومن أبرز النجوم الذين ظهروا على الشاطئ وشاركوا صورهم مع الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعى، منه شلبي، وهاجر أحمد، ولقاء الخميسى.

نشرت الفنانة منه شلبي صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وهي تستعرض لياقتها البدنية ورشاقتها على أحد شواطئ المدن الساحلية أثناء ممارستها التمارين الرياضية، وعلقت منه شلبي على الصورة، "ننظر دائمًا نحو ضوء، عطلة نهاية أسبوع سعيدة للجميع".



منه شلبي على الشاطئ

كما ظهرت الفنانة هاجر احمد مرتدية فستان تايجر، فى لانش برفقة زوجها أحمد الحداد، حيث كان يستمتعان بنزهة بحرية، ونشرت الصورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت هاجر أحمد، "دائما وابداً"، فيما نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة "سيلفي" عبر حسابها على "انستجرام"، بملابس البحر على أحد الشواطئ.



هاجر احمد في لانش مع زوجها

لقاء الخميسي على الشاطئ

وعلق نجوم الفن على الصور المنشورة من أصدقائهم، بأجمل التعليقات والدعاء لهم بالسعادة وقضاء إجازة سعيدة، ومن أبرز النجوم الذين علقوا الفنانة نادية الجندى، وحنان مطاوع.

وعلى جانب آخر، سبق وشاركت النجمة منى زكى، متابعيها وجمهورها - في وقت سابق- صورة لها مع النجمة ياسمين عبد العزيز، في أحدث ظهور لهما بإحدى قرى الساحل الشمالى أثناء قضائهما عطلتهما الصيفية، حيث اكتفت منى بوضع قلبين باللون الأحمر على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، وسرعان ما جذبت الصورة تفاعل كبير من قبل متابعيها وجمهورها.

وكانت قد ظهرت ياسمين عبد العزيز منذ ايام في إطلالة مميزة من أمام البحر، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، وظهرت مرتدية الإسدال والحجاب، مهنئة جمهورها ومتابعيها بالعيد متمنية أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، ونشرت ياسمين، صورتها بالإسدال عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "كل سنة وأنتم بخير، عيد سعيد".