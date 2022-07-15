نادر الأتات يحلق بين الملايين بأغنية “الضيعة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أسبوع واحد فقط من طرحها، حققت أغنية “الضيعة” للنجم اللبناني نادر الأتات أكثر من 3 ملايين مشاهدة على قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية بموقع “يوتيوب”.

ويواصل فيديو كليب “الضيعة” سيطرته على المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على “يوتيوب” في لبنان والأردن والإمارات وعدد من البلدان العربية.

كما تحصد الأغنية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور على السوشيل ميديا، إذ تنتشر الأغنية على مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يستمعون للأغنية في قراهم حيث ولدوا وترعروا.

أغنية “الضيعة” من كلمات وألحان حسام خوري وتوزيع فادي جيجي، أمّا الكليب فحمل توقيع المخرج زياد خوري، وشاركت في بطولته إلى جانب الفنان نادر الأتات، الممثلة السورية رواد عليو في قصّة مؤثرة تعكس الحنين إلى طيبة أهل “الضيعة” وصفاتهم وكيف تغيرت الأحوال وتبدلت القيم والمبادئ.