صوفي تيرنر وجو جوناس يستقبلان طفلتهما الثانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد ممثل النجمين جو جوناس وصوفي تيرنر لموقع “بيبول” خبر استقبالهما لطفلتهما الثانية، وأضاف: “يسعد جو وصوفي إعلان وصول طفلتهما”.

واعتاد الجمهور على ابتعاد جو وصوفي عن الأضواء في كل ما يتعلق بخصوصية عائلتهما. ولم يتم الكشف عن حمل صوفي الثاني الا بعد خضوعها لجلسة تصوير لصالح مجلة “إيل” في نسختها البريطانية وتصدرها غلافها.

وكان صوفي وجو قد رحبا بابنتهما الأولى ويلا عام 2020، وقد احتفلت صوفي بعيد الأم بتوجيه الشكر لجوناس وطفلتهما لجعلها أماً.

وكتبت عبر حسابها في تطبيق “إنستغرام”: “ممتنة للغاية للاثنين اللذين أحببتهما في حياتي لأنهما جعلا مني ماما. جو وطفلتي الجميلة. إنها وظيفتي المفضلة على الإطلاق”.

ويذكر أنهما احتفلا بزفافهما في حفل بلاس فيغاس الذي أقيم بعد حفل توزيع جوائز بيلبورد للموسيقى عام 2019، ومن ثم تزوجا في حفل رسمي في فرنسا.