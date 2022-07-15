خاص – سيف نبيل يفاجئ جمهوره بالمصري.. “حبه حبه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم العراقي سيف نبيل لإطلاق أغنية جديدة بعنوان “حبه حبه” ستشكل مفاجأة لمحبيه.

وفي التفاصيل، يقدّم سيف نبيل في أغنية “حبه حبه” لأوّل مرّة اللهجة المصرية ومن المتوقع أن يكون العمل المقبل من أقوى الاصدارات الصيفية.

الأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي أمّا التوزيع فهو للموزع الموسيقي المبدع عمر صباغ، وسيتم إطلاقها قريبًا على كافة المواقع الموسيقية وقناة سيف نبيل في موقع “يوتيوب”.

يذكر ان سيف أطلق مؤخرا اغنية جديدة بعنوان “احبك دومي” وما زال يحصد نجاحها حيث حققت نسبة مشاهدة عالية جدا في عدة دول عربية.