رفض استقالة هاني شاكر يُعطل انتخابات مجلس نقابة الموسيقيين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدم الفنان المصري هاني شاكر، باستقالته من منصبه كنقيب للموسيقيين مكتوبة، قبل أيام، ما أكده علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، لكنه شدد على أنه تم رفضها بشكل قاطع.

وقال عامر، في تصريح خاص لـ”النهار العربي” إن مجلس نقابة المهن الموسيقية أجمع بالكامل على رفض استقالة هاني شاكر من منصبه، مبيناً أن من ينتظر انتخابات في الفترة المقبلة، فإن تلك الخطوة تعطلت موقتاً برفض الاستقالة.

وعن الخطوة، التي ينبغي على أمير الغناء العربي، أن يفعلها حالياً، أوضح علاء عامر أنه لا سبيل إلا بتراجعه عن استقالته أو قيام المجلس بقبولها، لأنه لن ينتج أي أثر قانوني لإجراء انتخابات لاحقاً إلا عندما يتم قبول الاستقالة.

ونوه بأن الجميع يطالب هاني شاكر بالتراجع عن موقفه واستكمال الإنجازات التي تحققت في عهده، لا سيّما أنه لم يتبقَ سوى عام واحد على منصبه، بعدها تجرى الانتخابات بشكل طبيعي، حيث إن ذلك ما ينشده الكثيرون داخل المجلس، إضافة إلى الكثير من المطربين، من أجل الاستقرار. واتخذ شاكر قراراً باستقالته من منصبه كنقيب للموسيقيين، عقب الأزمة الأخيرة التي وقعت أثناء المؤتمر الصحافي، بسبب التصريح للمطرب حسن شاكوش بالغناء، وسط اعتراض شعبة عازفي الإيقاع.