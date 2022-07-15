لطيفة التونسية تصدر ألبومها الجديد.. “هنعيشها مرة وحدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة لطيفة التونسية ألبومها الجديد، فتصدر هاشتاغ “لطيفة 2022” عبر “تويتر” في تونس والجزائر ومصر ودول عربية أخرى.
وكانت شركة “روتانا” قد كشفت تزامنا مع العد العكسي لاطلاق الالبوم عناوين أغنيات ألبوم لطيفة بطريقة متتالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تم إطلاقها عير منصتي “أنغامي” و”ديزر”.
ويتضمن العمل 5 أغنيات بلهجات عربية مختلفة منها المصرية وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب:
“هنعيشها مرة وحدة” من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى.
“أحسن أحسن” من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.
“اعطيني دم” من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم.
“حبيبو هنا” من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم.
“طار طار” من كلمات وألحان رضا شعير.