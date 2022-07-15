كلوي كارداشيان تنتظر طفلها الثاني.. من “أم بديلة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انتظار نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان ولاعب كرة السلة الأميركي تريستان طومسون طفلهما الثاني رغم انتهاء العلاقة الرومانسية التي كانت تجمعهما.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر مقرّبة من كارداشيان أنها بالفعل تنتظر شقيقاً أو شقيقة لابنتها ترو طومسون (4 أعوام) عبر أم بديلة.

وأكد ممثل عن كلوي صحة الخبر في بيان جاء فيه: “سيكون لترو أخ أو أخت قريباً فقد تم الحمل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. كلوي سعيدة وممتنّة كثيراً للأم البديلة الاستثنائية، معتبرةً أنها نعمة جميلة. نطلب اللطف والخصوصية حتى تستطيع كلوي التركيز على عائلتها”.

ورغم انتظار كارداشيان وتريستان طومسون مولودهما الثاني، لم يعودا سوياً. وأشارت المصادر أنهما لم يتحدثا منذ أشهر، إلّا بالأمور المتعلقة بالأمومة والأبوة.

ويشار إلى أن كلوي كارداشيان انفصلت نهائياً عن تريستان طومسون، بعد خيانته الثانية لها مع صديقة أختها كايلي جينر المقربة.

وأثير في وقت سابق أن امرأة تدعى مارالي نيكولز رفعت دعوى قضائية ضد تريستان طومسون تدّعي فيها أنها حامل بطفله، مشيرةً إلى أنه كان على علاقة معها بينما كان لا يزال مع كلوي. وقد انتهى الأمر بالتأكد من أن طومسون فعلاً والد الطفل.