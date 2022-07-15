قميص هيفاء وهبي في كليب أغنيتها “تيجي” حديث الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشغل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي اهتمام الجمهور منذ صدور أغنيتها الجديدة “تيجي”، إذ أصبحت الأغنية على كل لسان وتنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات لعدد كبير من المتابعين يعيدون من خلالها حركات الرقصة التي قدّمتها هيفاء في الكليب ضمن تحدي “تيجي” الذي أطلقته “نجمة الجماهير” مع تدشين حسابها الرسمي على تطبيق “تيك توك”.

وبعيدا عن الأغنية وجمال وسحر هيفاء بالكليب لفت أنظار الجمهور قميص هيفاء الأبيض الذي ارتدته ولصق على طرفه قلب باللون الفوشيا.

وفي التفاصيل، ارتدت هيفاءالقميص فوق الشورت مع توب باللون الأسود، وكشف البلوغر خالد علي لـ ET بالعربي أنه ومصمم الأزياء نالي برزاني تعاونا مع هيفاء من خلال البرند التي يملكناها والتي تحمل عنوان k concept واستطاعا أن يلفتا نظر هيفاء المعروفة بأناقتها للقميص الذي صمم خصيصًا لها والذي كان مرصعًا بالسواروفسكي .

خالد أشار إلى أن المفاجأة كانت أن هيفاء ارتدته في الكليب وكانت صدمة لنا، حيث لم نتوقع أن ترتديه بالكليب، ونالي هو من نفذ هذا الشغل الجميل لهيفاء وكان مقتنعًا أن هذا التصميم يليق بها.

أضاف “استطعت الوصول لهيفاء عن طريق صديق مشترك وأحببنا أن نصمم لها قلب الفوشيا وديزاين فقط لها، و من بعد ما ارتدته هيفاء سنقوم بطرح هذا التصميم بالأسواق وسيكون تحت اسم Haifa Shirt كونه صمم حصيصًا لهيفاء.

بعدما سيطر هاشتاغ إسمها بأكثر من مليار ونصف، أعلنت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي إنضمامها رسميّاً إلى تطبيق “تيك توك” ودشّنت حسابها المُوثّق، فما هو أوّل فيديو نشرته الديفا على المنصّة؟

في التفاصيل، شوّقت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها عبر خاصيّة القصص القصيرة بفيديو أرفقته برابط حسابها على تطبيق تيك توك، ثم نشرت أوّل فيديو لها وهو الرقصة الخاصّة بأغنيتها الجديدة “تيجي”، مُطلقةً التحدّي الجديد Tigi Dance Challenge.

وسرعان ما أعرب الجمهور عن سعادته للمشاركة في تحدّي “تيجي” الّذي يستند على خطواتٍ راقصةٍ ضمن أجواء حماسيّة، بخاصةٍ أن الأغنية الجديدة تلقى رواجاً كبيراً عبر منصّات التواصل الإجتماعي وفي أماكن السهر.