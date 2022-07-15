كونستانس وو بتصريحات صادمة.. حاولت الانتحار قبل ثلاث سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت بطلة فيلم “كرايزي ريتش أيجنز” الممثلة الأميركية كونستانس ووت الخميس أنها حاولت الانتحار قبل ثلاث سنوات بسبب تعليقات مسيئة تناولتها عبر مواقع التواصل.

وتلقت وو (44 عاماً) سيلًا من الانتقادات سنة 2019 بعيد تعليقها عبر تويتر على مسلسل “فريش أوف ذي بوت” التلفزيوني الذي شاركت في بطولته.

وقررت وو أن تضع حداً لحياتها بعد مواجهتها انتقادات مسيئة من ناشطين عبر مواقع التواصل اعتبروا أنّ حديثها عن المسلسل مهين، بالإضافة إلى وصف ممثلة أميركية من أصول آسيوية وو بأنها “لعنة على جالية الأميركيين ذوي الأصول الآسيوية”.

وغردت وو الخميس عبر تويتر “شعرت حينها أنني لا أستحق الحياة وأنني عار على الأميركيين من أصول آسيوية، وأنهم سيكونون بحال أفضل من دوني”.

وكتبت الممثلة من دون الإدلاء بتفاصيل إضافية “لحسن الحظ، عثر عليّ أحد الأصدقاء ونقلني إلى المستشفى”.

وبعدما نجت من محاولة الانتحار، علّقت وو نشاطها الفنّي وعبر مواقع التواصل لتركّز على الاهتمام بصحتها النفسية.

لكنها قررت معاودة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لتروي قصتها بهدف إطلاق نقاش واسع عن الصحة النفسية لدى الأميركيين المتحدرين من آسيا.

وأشارت وو إلى أنّ هؤلاء “لا يتطرقون إلى الصحة النفسية بشكل كافٍ”، مضيفةً “لا نتوانى عن الاحتفال بأي إنجازات تُحقق لكننا نتجنّب التحدث عن مسائل حساسة داخل مجتمعنا”.

وكتبت وو تغريدتها التي أثارت الجدل سنة 2019 عقب الإعلان عن موسم سادس من مسلسل “فريش أوف ذي بوت” الذي تتمحور قصته على عائلة أميركية من أصول تايوانية تحاول بناء حياة جديدة في فلوريدا.

وغرّدت حينها “أنا مستاءة جداً لدرجة أني أذرف الدموع”.

واعتبر عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل أنّ وو تتنكر لنجاح المسلسل.

وأشارت وو في المنشور الذي كتبته الخميس إلى أنّ تلك التغريدات كانت تنطوي على “عدم مبالاة”. وكانت أوضحت آنذاك أنها مستاءة من الإعلان عن موسم جديد للمسلسل لأنّ ذلك سيؤدي إلى تعليق عملها على مشاريع أخرى.

وكتبت الخميس “رغم شعوري بالخوف، من واجبي تجاه ما كنت عليه من ثلاث سنوات أن أكون شجاعة وأشارك قصتي مع الآخرين علّها تساعدهم”.