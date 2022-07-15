شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يشعل أجواء حفل افتتاح موسم الجيمرز بالرياض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم عمرو دياب حفل افتتاح موسم الجيمرز بالعاصمة السعودية الرياض وسط حضور جماهيري غفير، وبدأ الهضبة الحفل بفقرات غنائية متنوعة بمشاركة النجم الكولومبي J Balvin والسويديان الشهيران دي جي Sebastian Ingrosso ودي جي Salvatore Ganacci وذلك في بوليفارد رياض.

وصعد عمرو دياب ألى المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي غنى معه أحدث أغانيه "ب وح وب وك" و"ناس حلو" و "وزير السعادة" الذى طرحهم مؤخراً، وقدم الهضبة فاصلا من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجديد على مدار ساعتين أشعل خلالهما ليل بوليفار الرياض.

أحيا عمرو دياب حفلاً غنائيا يوم الثلاثاء الماضى – رابع أيام عيد الأضحى المبارك – في مدينة العلمين الجديدة، وأشعل الأجواء خلال أغانيه على مدار ساعتين، قدم خلالهما الهضبة ميدلي لأشهر أغانيه التى تألق بها طوال مشواره الفنى على مدى أكثر من 35 عاما، تخللها كلمات شكر لكل من ساندوه فى صناعة ألبومه الأخير من شعراء وملحنين وموزعين، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد.

يذكر موسم الجيمرز ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وهو حدث عالمي للرياضات والألعاب الإلكترونية، يقام في الفترة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر 2022، ويرتكز على 4 محاور رئيسية منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي، والعروض والأنشطة الترفيهية التي تصل إلى أكثر من ألف نشاط، والحفلات الموسيقية التي يقدمها ثمانية نجوم عالميين إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى المحليين، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.



حفل عمرو دياب فى افتتاح موسم الجيمرز



حفل عمرو دياب فى افتتاح موسم الجيمرز



عمرو دياب خلال الحفل



عمرو دياب يحيى حفل افتتاح موسم الجيمرز



عمرو دياب خلال الحفل



عمرو دياب يحيى حفل افتتاح موسم الجيمرز



عمرو دياب يحيى حفل افتتاح موسم الجيمرز