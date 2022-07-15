شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن هارت: ويل سميث لا يزال يشعر بالآسف بعد صفعة الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الممثل الكوميدى كيفن هارت، إن ويل سميث لايزال يشعر بالآسف بعد الحادثة الشائنة في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2022 حيث صفع سميث المضيف كريس روك، على وجهه أمام الجمهور.

ووفقا لموقع "الجارديان"، قال هارت لــ Entertainment Tonight: "ويل يعتذر كما تعلم ولا يزال يشعر بالأسف بالطبع، الناس بشر وكبشر نرتكب الأخطاء أحيانًا، لذلك لا يتعلق الأمر بالحديث عن الماضي، إنه يتعلق بالاعتراف بالحاضر وبذل قصارى جهدك للمضي قدمًا".



تقرير ذا جارديان

وحسب تقرير سابق، أصبح ويل سميث فى حالة معنوية جيدة تقريبا خلال الفترة الحالية وذلك بعدما سافر إلى الهند لطلب المساعدة الروحية، وخلال محادثة مع Entertainment Tonight على السجادة الحمراء لجوائز BET لعام 2022 ، قالت ابنة سميث على الشاشة، "فى كل مرة أتحدث معه، يقول دائمًا كل شيء فى روعة إلهية، كما تعلمون، لذا فهو جيد".



كيفن هارت وويل سميث

فيما زعمت بعض المصادر أن النجم العالمى ويل سميث، يبتكر شكلاً لعودته من جديد إلى هوليود بعدما تمت إزاحته إثر الصفعة التى أصاب بها مقدم البرامج العالمى كريس روك، حيث قرر ويل سميث إنتاج الجزء الثانى من I Am Legend، وكأنه عودة متوقعة وليست مدبرة لرجوعه إلى الساحة من جديد، وذلك حسبما أكدت مصادر مطلعة لموقع the sun.

وقالت المصادر إن الممثل البالغ من العمر 53 عامًا يحاول أن يجعل الأمور بين يديه من خلال تكملة منتجة ذاتيًا لفيلم عام 2007، عبر شركته Westbrook Media، ويتم الآن كتابة النص ولم تظهر شخصيات غير ويل حتى هذه اللحظة.