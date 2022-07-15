فن ومشاهير

غادة عادل ومجدى الهوارى يحتفلان بتخرج ابنهما.. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة غادة عادل وزوجها السابق المخرج مجدى الهوارى، بتخرج ابنهما "بودى" من إحدى المدارس، وشهد الحفل حضور أبنائهما الأربعة، وجاء هذا الاحتفال بعد احتفال غادة عادل بتخرج ابنتها "مريم" منذ أسبوع.

نشرت النجمة غادة عادل صورة لها برفقة ابنتها مريم في "ستوري" لها على حسابها الشخصي على موقع انستجرام بمناسبة تخرج ابنتها وظهرت الفنانة غادة عادل بالأبيض

يذكر أن أخر أعمال النجمة غادة عادل الدرامية مسلسل "أحلام سعيدة"، وشارك في البطولة كل من يسرا، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

أما أخر أمال النجمة غادة عادل السينمائية هو فيلم "11:11" تأليف ياسر عبد الباسط ويشاركها في بطولته كل من، اياد نصار ومحمد الشرنوبي وهند عبد الحليم وعمر الشناوي وانجي المقدم، وإنتاج أيمن نجيب، وإخراج كريم أبوزيد، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسى بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد، ويتورط إياد نصار في مشكلة كبيرة تؤدي إلى تورط عدد من الأشخاص معه بدون قصد منه.

وخاضت غادة عادل مؤخراً تجربتها الأولى على خشبة المسرح خلال مسرحية "في نص الليل" التي تم عرضها في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية ، وشارك في بطولتها حسن الرداد، محمد عبد الرحمن "توتا"، سليمان عيد، مصطفى هريدى، مصطفى بسيط وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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