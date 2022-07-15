شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: ربنا يرحمكم يا حبايبى ويسعدكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة دنيا سمير غانم، الدعاء لوالديها الراحلين وتذكرهم بكلمات رقيقة بمناسبة يوم الجمعة، حيث نشرت صوره لهما عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت على الصورة دعاء: "اللهم في يوم الجمعة اغفر لهم وارحمهم، وابدلهم دار خيرا من دارهم، وادخلهم الجنة يارب العالمين".



حساب دنيا سمير غانم

وعلقت دنيا سمير غانم، علي الصورة التى نشرتها عبر حسابها على انستجرام: "ربنا يرحمكم يا حبايبي ويسعدكم، انتوا جوا قلبي"، يأتى هذا فيما تُحضر حاليًا النجمة دنيا سمير غانم، لمسرحيتها الجديدة بعنوان مبدئى "روحى أنا"، المقرر أن تقدمها مع الفنان الكوميدى على ربيع وعدد من الفنانين، من إخراج أوتاكا.



سمير غانم ودلال عبد العزيز

وتحدث مؤلفا العرض المسرحى الذى تلعب بطولته دنيا سمير غانم لأول مرة، وهم كريم سامي" كيمز"، وأحمد عبدالوهاب، واللذان تحدثا عن التحضيرات المبدئية للمسرحية، والتى تمثل عودة للنجمة دنيا سمير غانم بعد إنقطاع دام لأكثر من عامين، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية.

وصرح مؤلفى مسرحية "روحي أنا"، أن العمل يحمل جزء كبير من الكوميديا، التي تتناسب مع الأبطال ومنهم علي ربيع، وبيومي فؤاد وشيماء سيف، وكانت دنيا توقفت عن العمل الفنى لمدة عام تقريبا حزنا على والديها الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم.