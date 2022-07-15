شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تتضامن مع حارس الاتحاد: الرياضة مش تعنيف.. الإنسانية راحت فين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضامنت الفنانة لقاء الخميسي، مع حارس مرمى الاتحاد السكندرى أحمد يحيى، بتدوينه نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث تعاطفت لقاء الخميسي مع أحمد يحيى بعد الهجوم الذى تعرض له من الجمهور أثناء أحداث مباراة الاتحاد السكندرى، وسيراميكا كليوباترا، أمس الخميس.

وقالت لقاء الخميسى، فى تدوينتها، "الحقيقة إن الواحد ساكت بقاله سنين بس، اللى حصل انهارده لا يسكت عليه، الأخلاق راحت فين؟ الإنسانية راحت فين؟ إيه بجد اللي حصل للناس، مشهد بائس ومخيف ولا يمت للإنسانية بصلة".

وأضافت لقاء الخميسي، "أحمد يحيى حارس مرمى الاتحاد السكندرى.. حارس مرمى مثابر ومجتهد وإنسان خلوق وشاب في بدايات مستقبله، اتوفى أخوه من يومين ونزل الملعب ولعب ووقف وصد وعمل اللي عليه كله والأخطاء ما تخصوش وحتى لو تخصو ودا مش حاصل، ليه الإهانات؟ ليه الشتيمة؟ ليه التعدى بألفاظ خارجة ليه كل دا؟.. يا عالم دى رياضة.. رياضة مش خناقة ما بين بلطجية".



لقاء الخميسي عبر فيس بوك

واختتمت تدوينتها، "دى متعة مش تعنيف، إيه بقى امتى هاتفهم إن لاعب الكرة بني أدم بيؤدى شغله وبيحس وبيحلم وعنده أهل بيزعلوا أما بيتهان وهما يتهانو معاه، وعنده أم بتزعل وزوجة بتتجرح على جرحة.. كفاية بقي كفاية تكرهوا الناس فى عيشتهم وشغلهم اللي بيبذلوا فيه مجهود وبيحبوه، محدش ليه حق مطلق في الشتيمة والإهانة.. أى حد بيشتم هل يقبل إنه يتشتم ويتهان؟ هل تقبل دا عليك وعلى أهل بيتك.. اتقوا الله بقي اتقوا الله".

ويشار إلى أن أحمد يحيى، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى، رفض استكمال مباراة فريقه أمام سيراميكا وغادر الملعب عقب هجوم الجمهور عليه من المدرجات، مما أدى إلى توقف اللعب وتبديل الحارس فى الدقيقة 80 من المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى فاز فيها سيراميكا بخماسية نظيفة.

فيما، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اختيار أحمد يحيى حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى لاعب الجولة الـ24 بالدورى المصرى الممتاز، ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة للحارس أحمد يحيى، وجاء التعليق، كالتالى: "بإصراره على لعب المباراة من أجل مساعدة زملائه وتحامله على نفسه تلبيةً لنداء ناديه، كل الدعم لحارس مرمى الاتحاد السكندرى أحمد يحيي، والذى بعطائه اختير لاعباً للجولة.. أبق رأسك مرفوعاً يا أحمد".