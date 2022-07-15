شمس تقاضي والدتها.. ” شلون تولدني من دون ما تسألني؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة شمس الكويتية أنها تريد رفع دعوى قضائية ضد والدتها، لأن الأخيرة أنجبتها من دون استشارتها على حد قولها.

وقالت في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”: “أحب أوجه دعوة لأي محامي شاطر على سناب. أريد أن أرفع قضية على أمي، شلون تجيبني من دون ما تستشيرني، شلون تولدني من دون ما تسألني تبين تجين أو لا.. الوضع حلو أو لا”.

وأضافت: “من حقي أرفع قضية عليها وأطالبها بتعويض… أريد أطالبها بتعويض عن كل ضربة ضربتني اياها”.

يُذكر أن شمس الكويتية اشتكت أخيراً عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، من ملاحقة أحد المتابعين لها للزواج منها، زاعماً ادعاءات اغرب من الخيال!

وقالت الفنانة الخليجية: “ياناس ياعالم ياهاكرز ياشرطة يامستشفيات امراض عقلية، حد يشيل عني هالصبي بكل مكان يطلعلي يقول ان هو الله وان هو خلقني ومتزوجني وجالس يراقب كل حياتي”.

وأضافت: “شكله من لهجته هو من المملكة، فأرجو من جميع الي يقدرون يساعدوني من المملكة يشوفون حل فيه لأني مليت من سنين وانا اسويله بلوك مليون مرة”.