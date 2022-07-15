شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة الصغيرة فى مرمى نيران حسن الإمام.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح المخرج حسن الإمام ، الفنانة نجاة الصغيرة لفيلم من إخراجه عام 1975 وكانت فى ذلك الوقت ما زالت تشق طريقها فى عالم الفن، وكانت المفاجأة أن رفضت نجاة عرض المخرج الكبير، فما كان منه أن هاجمها هجومًا لاذعًا.





وكتبت مجلة الجيل فى عدد 16 سبتمبر 1957 خبرا جاء تحت عنوان: "حسن الإمام يهاجم نجان الصغيرة" ، وجاء فى متنه: "لا حديث للمخرج حسن الإمام فى سهرات القاهرة إلا عن رفض نجاة الصغيرة الظهور فى فيلم من إخراجه بعد أن رشحها للمجد، ثم يعود فيقول: "إننى على كل حال قد أخطأت لأنى طرقت بابها، فهى لا يمكن أن تصل فى الغناء إلى حرف الهمزة فى اسم أم كلثوم، أو فى التمثيل إلى حرف الفاء من اسم فاتن حمامة.

كما ذكر الخبر أن نجاة الصغيرة قد قبلت التعاقد مع المخرج حلمى حلمى، فى الوقت الذى رفضت فيه التعاقد مع حسن الإمام

بدأت نجاة الصغيرة مشوارها الفنى فى السادسة عشر من عمرها، وانطلقت بصوت عذب ومميز عن جيلها، وطوال مشوار نجاة الفنى وهى تقدم أغانى راسخة إلى يومنا هذا، بل وتمنى الكثير من النجوم إعادة تقديم الأغانى التى اختارتها وغنتها. وقدمت عددا من الأغانى فى مشوارها الفنى التى تعبر عن الحب، ومنها أغنية "عيون القلب"، وأغنية "أما براوة".