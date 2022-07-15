شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب يبدأ تصوير مسلسله الجديد "الونش" أول أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان محمد رجب لبدء تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "الونش" المكون من 45 حلقة، أول شهر أغسطس المقبل، حيث تعاقد رجب على بطولته مؤخراً مع شركة سينرجى ومن إخراج إسماعيل فاروق الذى يعمل على ترشيح الفنانين المشاركين في البطولة وابرام التعاقدات قبل انطلاق التصوير.

ويسجل "الونش" التعاون الثالث على التوالي بين محمد رجب والمخرج إسماعيل فاروق بعدما قدما سوياً مسلسلى "الأخ الكبير" الذى شارك في بطولته أيتن عامر، هبة مجدى، عبير صبرى، دينا فؤاد، أحمد حلاوة، محمود حجازى، هاجر أحمد، و"ضربة معلم" وشارك في بطولته هاجر أحمد، مى سليم، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، محمد عز وانعام سالوسة.

يذكر أن محمد رجب غاب عن تقديم مسلسلات جديدة العام الماضى، وكان آخر ظهور له كضيف شرف في أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، اياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، أحمد شاكر عبد اللطيف، هادى الجيار، محمد علاء، أحمد حلاوة وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.

أما المخرج إسماعيل فاروق فانتهى مؤخراً من تصوير فيمله الجديد "مغامرات كوكو" والمقرر طرحه في دور العرض قريباً، والفيلم بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد اسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر،