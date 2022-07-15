شكرا لقرائتكم خبر عن حفل الكينج محمد منير بالإسكندرية بمشاركة بلاك تيما اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الكينج محمد منير حفلا غنائيا فى الإسكندرية، اليوم الجمعة، وكشف فريق بلاك تيما الغنائى عن مشاركتهم للكينج محمد منير فى حفله الغنائى كضيوف شرف للاحتفال بمرور 10 سنوات على بداية مشواره الغنائى.

ويقدم الكينج فى هذا الحفل عددا من أغانيه التى عشقها منه الجمهور ومنها "علمونى عينيكي، وسط الدايرة، نعناع الجنينة، شبابيك، رمان، فينك يا حبيبي، شجر الليمون، يونس، الكون كله بيدور، الرزق على الله".

وانتهى الكينج محمد منير من تسجيل أحدث أغانيه التي يشاركه فيها الغناء الفنان أكرم حسنى وتقول كلماتها: "سألته هل داق الولع كان الجواب صده، ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدوا، ومشيت أوشوش في الودع، ولا جاني يوم رده، اللي فتح باب الوجع، واجب عليه رده".

يذكر أن الكينج محمد منير فقد منذ أيام أحد أصدقائه المقربين بمجرد علم الكينج محمد منير بوفاة صديقه ورفيق مشواره الفنى الألمانى رومان بونكا، دخل فى صدمة وجلس فى غرفته بمنزله بالشيخ زايد متأثرًا بهذا الخبر الأليم بحسب تعبيره للمقربين منه، والسبب الذى زاد من جراح الفقدان أنه كان ينوى زيارته والاطمئنان عليه لكن القدر لم يمهله الفرصة.

رومان بونكا هو عازف الجيتار والملحن الألماني، وكان عازفًا للعود العربي أيضًا وهو معروف بعمله مع عدد من الموسيقيين والمطربين ومنهم أمبريو، فتحي سلامة، مال والدرون، ديسيدنتن، تريلوك جورتو، تشارلي ماريانو، محمد منير، ومالشي فافورس.

عاش بونكا في ميونيخ، وولد الموسيقار رومان بونكا في 2 ديسمبر 1951 بفرانكفورت بألمانيا، ويبلغ من العمر 71 سنة.