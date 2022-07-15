شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يحيى حفلاً غنائيًا فى باريس 22 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فنان العرب محمد عبده، حفلاً غنائيًا في باريس يوم 22 شهر يوليو الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرح نجم الأغنية السعودية وفنان العرب محمد عبده مؤخرًا، أغنية بعنوان "كتير اشتقت" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتى تعاون فيها مع الشاعر منصور الشادي، والملحن ناصر الصالح، بعد مرور 17 عامًا من نجاح الثلاثي في أغنية الأماكن، التي حققت نجاحًا كبيرًا على مر الأعوام.

وعلق فنان العرب محمد عبده، مؤخرا على شائعة اعتزاله الفن، والتي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً، وحسم الجدل على هذه الشائعة في لقاء مصور. حيث نفى الشائعة تماما.

وأثير الجدل بعد تداول شائعات حول اعتزاله على مواقع التواصل مؤخراً، بسبب حديثه عن نهاية رحلته في حفله الأخير بالرياض، ونفى محمد عبده فى تصريحات تلفزيونية هذه الشائعة، وقال " اعتزال الفن مسئولية ليس على قدرها"، مشيرا انها مسئولية هو غير قادر على تحملها وأكبر من تحمله، وطمأن جمهوره بهذا التأكيد بعد الجدل حول اعتزاله الغناء.

وكان قد أعلن النجم السعودى محمد عبده، مؤخرا، بأنه رزق بمولود جديد، واسماه سلمان، تيمنا باسم العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز