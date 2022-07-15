شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى موسى وزينب حسن تشاركان فى حفل مروة ناجى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة هايدى موسى والفنانة زينب حسن كضيوف شرف على حفل المطربة مروة ناجى، حيث تحيى حفلاً غنائيًا على مسرح سيد درويش فى الإسكندرية يوم 22 شهر يوليو الجارى، ومن المقرر أن تقدم عددًا من أغانيها بالإضافة إلى عدد من أغاني الزمن الجميل.

وطرحت مؤخرا المطربة مروة ناجى أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان "السيرة" على "يوتيوب" وتقول كلماتها ساعات السيرة بتخدعنا ونأمن ليهم ونلاقي ان احنا اتسرعنا في الحكم عليهم ودموعنا وكل وجعنا يبقوا على أيديهم واتاري ياقلبي اللي سمعناه عنهم مش فيهم قالوا عنه ملاك ولا عمره ضر ويا سعده يا وعده اللي يقربله ويرسى معاه على بر دانا عيشت معاه من مر لأمر كل سمعته عنه خير لقيته غير ولقيته أنا شر.

وكانت آخر حفلات الفنانة مروة ناجى، فى مهرجان تل بسطا، وقدمت خلاله عددًا كبيرًا من أشهر أغنيات الزمن الجميل التي نالت إعجاب الحضور.

وطرحت المطربة مروة ناجى فى عيد الحب الماضى أغنية "عايز تعرف" وهى من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد محمدى وتوزيع محمد شفيق وإخراج أحمد أسامة، وكانت الأغنية الأولى لمروة ناجى التى ترتدى فيها فستان زفافها الحقيقى والتى ظهر فيها زوجها محمد البطران لأول مرة أيضا .