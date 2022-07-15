شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أحدث ألبومات لطيفة.. يضم 5 أغنيات وتغنى باللهجتين المصرية والتونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة التونسية لطيفة لطرح أحدث ألبوماتها فى فصل الصيف، خلال يوليو الجارى، ويضم 5 أغنيات، تغنى فيه باللهجتين المصرية والتونسية، وتتعاون فيه مع كبار الملحنين والشعراء أبرزهم، محمد يحيى وملاك عادل وتامر حسين وعزيز الشافعى وعلى سالم.

كانت الفنانة لطيفة قد شوقت جمهورها بصدور كليب أحدث أغانيها والتى تحمل اسم "حبيبو"، عبر حسابها الشخصى بموقع التغريدات القصيرة "تويتر، ونشرت لطيفة صورًا لها من كواليس تصوير الكليب "حبيبو"، والتى ظهرت فيها مرتدية فستان أسود قصير، مع ميك أب خلاب يبرز ملامح وجهها.

وعلقت لطيفة على الصور، قائلة: "معشوق حبيبو، حبيبى وعمرى فديته، انتظروا كليب حبيبو من ألبوم لطيفة 2022 قريبا".