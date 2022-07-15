شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف دولار إيرادات فيلم الإنيميشن The Bad Guys فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الإنيميشن The Bad Guys إلى 245 مليون دولار بـ شباك التذاكر حول العالم، فيما وصلت فى مصر إلى 40 ألف دولار فقط.

فيلم The Bad Guys يدور بعد حياة من السرقات الأسطورية، تم القبض على المجرمين سيئي السمعة السيد وولف والسيد سنيك والسيد بيرانها والسيد شارك والسيدة تارانتولا، لكن لتجنب عقوبة السجن، يجب على الخارجين عن القانون أداء خدعهم الأكثر صعوبة، من ثم يصبحون مواطنين نموذجيين، وذلك تحت وصاية معلمهم، البروفيسور مارمالاد، ومن هنا تنطلق العصابة المشبوهة لخداع العالم بأنهم اصبحوا جيدين.

ويقوم ببطولة فيلم The Bad Guys كل من سام روكويل، أوكوافينا، أنتوني راموس، مارك مارون، كريج روبنسون، زازي بيتز، اليكس بورستين، ريتشارد أيواد، ليلي سينج.