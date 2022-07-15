ميريام فارس تثير الجدل بإطلالة غريبة!

كتب امير فتحي في الجمعة 15 يوليو 2022 02:43 صباحاً - شوقت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ معجبيها لعمل غنائي جديد تحضر له لم تكشف عن تفاصيله. ونشرت ميريام مقطع فيديو لها بدت فيه في استوديو التسجيل

وظهرت ميريام فارس في الفيديو وهي ترقص على أنغام موسيقى إلكترونية غير انها اثارت الجدل بسبب إطلالتها والتي وصفها البعض بأنها غريبة.



ميريام ارتدت جينز أرزق وتوب مكشوفة عند خاصرتيها وأسدلت شعرها المموج الذي اشتهرت به على كتفيها.



وعلقت ميريام على الفيديو مروجة لعملها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي فكتبت :”إنه وقت الستوديو..شيء جديد ومهم يتحضّر”.



وقد تفاعل المتابعون مع فيديو ميريام بكثافة معلنين حماستهم وعدم قدرتهم على انتظار الأغنية الجديدة.



وكانت آخر أعمال ميريام أغنية “​هذا الحلو​” الجوبية العراقية وهي من كلمات وألحان ​يوسف العماني​، وتوزيع ​حسام الدين​، إذ حققت الأغنية أكثر من 73 مليون مشاهدة منذ صدورها قبل 3 أشهر على الانترنت .