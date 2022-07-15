محمد رمضان يتعرض لانتقادات جديدة وهذه المرة بسبب كف من الذهب!.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 15 يوليو 2022 02:43 صباحاً - تعرض الفنان المصري محمد رمضان لموجة جديدة من الانتقادات وهذه المرة كانت بسبب ظهوره مرتدياً كف من الذهب في فيديو ترويجي لحفله المرتقب في تركيا.

ورصد الفيديو محمد رمضان وهو يخرج من قصره الضخم بالقاهرة، ويركب طائرته الخاصة، وصولاً لغرفته الخاصة بإسطنبول.

وظهر رمضان في الفيديو، وهو يرتدي كفاً ذهبية ضخمة، وكان يحرص على إبرازها أمام الكاميرا بشكل واضح، وعلق على الفيديو، كاتباً: “رايح أولع تركيا.. وراجع علطول”.

وجاء في التعليقات على كف محمد رمضان الذهبي: “بدل منتا عمال تتفشخر كده بكف الدهب والمعجون الدهب روح أتبرع لي المستشفيات الناس مش لايقة تاكل يا عم محمد”.

وخلال الحفل في تركيا، رفع رمضان علم مصر عالياً وهو على خشبة المسرح، ليتفاعل معه الجمهور بالتصفيق والهتاف باسم مصر.