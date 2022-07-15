شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تتألق بحفل غنائى فى ساقية الصاوى وتغنى لـ شادية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة سيمون حفلا غنائيا داخل ساقية الصاوى رفع شعار "كامل العدد"، وقدمت خلاله عددا كبيرا من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، بدأتها بأغنية "تاكسي"، وبعدها قدمت "بتكلم جد" و"مالك بيا" و"استني شوية" و"ساعتي مش مظبوطة" و"بيحيرني هواك" و"الروح الفرفوشة" و"بحبك حب" و"يوم حلو على يوم مر" و"تعيش الفرحة" و"من نظرة وابتسامة"، كما قدمت أغنية "قالي كلام" للنجمة الراحلة شادية، وقدمت أغنية باللغة الفرنسية.



سيمون

سيمون



سيمون

الفنانة سيمون طرحت منذ فترة قصيرة أغنية سنجل بعنوان "الروح الفرفوشة" تحمل بهجة وتفاؤل كتبها الشاعر هشام قباري ليؤكد على معاني كثيرة مهمة من أهمها البعد عن الهموم والمشاكل والوجع، واستطاع الملحن أحمد مصطفى والموزع شريف الوسيمي أن يقدما لنا تركيبة موسيقية تناسب العصر الحالي بإيقاعه وتوزيعاته مع المحافظة على نفس الروح التي يحبها الجمهور في سيمون وأغانيها التي كانت دائمات سابقة لعصرها وتدهشنا بما تقدمه في كل عمل.

سيمون بجانب تميزها كمطربة وتفردها في هذا المجال إلا أنها عندما دخلت مجال التمثيل كانت متفردة أيضًا ولها طلة علي الشاشة أو في المسرح لا تستطيع عندما تراها إلا وتنتبه لأنك ستكون أمام ممثلة موهوبة تمتلك كاريزما وحضور بدون أن تتكلم ، فملامح وجهها معبرة ومنحوتة ببراعة فنان، وشاركت سيمون مع كبار النجوم في أعمالهم التي منها : يوم حلو ويوم مر، مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، و"أيس كريم" في جليم، مع عمرو دياب، وفي الدراما، قدمت "زيزينيا" ، "حلم الجنوبي"، "فارس بلا جواد "، "بين السرايات "، وفي المسرح قدمت مع الفنان محمد صبحي، مسرحيات: (كارمن، لعبة الست، سكة السلامة).