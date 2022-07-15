شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر: اختلفت مع وفاء بسبب تصريحها "لو جوزى خاننى يبقى العيب فيا" لأنه لا يوجد مبرر للخيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة أيتن عامر أنها انزعجت من تصريح شقيقتها الفنانة وفاء عامر حول خيانة الزوج، والذى قالت فيه: "لو جوزى خاننى يبقى العيب فيا"، موضحة أنها اختلفت مع شقيقتها بعد هذا التصريح، وأخبرتها أنه غير مناسب لأنه لا يوجد مبرر للخيانة.

أضافت أيتن خلال اللقاء الذى جمعها بشقيقتها "وفاء" فى برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، أنها أخبرت شقيقتها أنه لا توجد أسباب للخيانة، ولا يمكن تبريرها سواء من الرجل أو المرأة، قائلة: "قلت لها مفيش أى سبب للخيانة أصلا.. فى إن حضرتك تيجى تقولى إحنا مش قادرين نكمل مع بعض ولازم ننفصل وبعد كده اعمل اللى أنت عاوزه.. إنما خيانة لأ".

أشارت إلى أنها عندما عرض عليها دور "رقية" فى مسلسل "مكتوب عليا"، تخوفت من تقديمه فى البداية لأنها لا ترى نفسها ممثلة كوميدية ولا تحب الشخصيات "المدلوقة فى الحب"، قائلة: "لما اتعرض عليا مسلسل مكتوب عليا خوفت وقلقت إنى هقدر اعمل الدور ده ولا لا.. لأن أنا مش شايفة نفسى ممثلة كوميدية خالص، وأنا اصلا ضد إن الست تدلق فى الحب أو فى أى علاقة".

تابعت ضاحكة: "تعبت بسبب تصرفات وفاء وإنها مدلوقة دايما.. وفاء دمرت لى مرارتى سنين وسنين.. وفاء بتقعد تحب فى جوزها بطريقة صعبة.. شوفتى جلجل ورقية؟! شوفتى بتحبه ومدلوقة ازاي؟!.. أهى دى رقية.. والمصحف الشريف هي".