شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يتقدم بعرض لضم "الجوهرة " الإيطالية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب نادي نابولي الإيطالي فرصة التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا اللاعب الذي يلقب من قبل جماهير السيدة العجوز باللاعب " الجوهرة "، ويأمن إسبالتي مدرب روما السابق ونابولي الحالي بإمكانيات اللاعب الهائلة، والإضافة الذي سوف يحققها للفريق حال إنضمامه.

وتنوي إدارة الفريق من حسم التعاقد مع اللاعب خلال المريكاتو الصيفي الحالي، ويعد إنتر ميلان منافس قوي لنابولي لضم اللاعب، ووفقا للتقارير الصحفية الإيطالية الصادرة أن نابولي قام بمخاطبة اللاعب بالفعل فى إنتظار موافقته للتفاوض معه حول متطلباته المادية.

موقف اللاعب من العروض المقدمة له

وأنتظم اللاعب فى تدريبات فردية بدنية قوية إستعدادا للموسم الجديد، ولم يظهر أي ردة فعل إتجاه أي من العرضيين المقدميين للاعب، وأشارت مصادر قريبة من اللاعب أن اللاعب سيفضل الإنضمام لأحد الأندية الجماهيرية فى الدوريات الأخرى، لا سيما أنه لا يريد خسارة جماهير السيدة العجوز الوفية التي كانت الداعم الأساسي له.

ويري اللاعب أن حينما يستقر على ناديه المستقبلى، سيفضل اللعب فى نادى يلعب فى دورى الأبطال بشكل مستمر، لأنه إعتاد على اللعب فى مثل هذه الأجواء الصاخبة.

وأشارت الصحافة الإنجليزية، أن اللاعب سيدخل دائرة إهتمامات مانشستر يونايتد فى حال رحيل البرتغالي كريستاينو رونالدو المتوقع، ولكن تخشى إدارة اليونايتد من إنضمام اللاعب لأى فريق قبل حدوث ذلك الأمر، حيث أن اللاعب يعد لاعبا حرا.

نابولي يعيش إنتعاشة مالية جيدة

ويعول نادى نابولي فى تفاوضه مع اللاعب حول الأمور المادية، على خزينة النادي المنتعشة من بيع المدافع السنغالي الدولي خاليدو كوليبالي بما يقرب من 40 مليون يورو.

ويسعي نابولى لإغراء اللاعب من الجانب المالي الضخم الذي سيحصل عليه اللاعب فى الموسم الواحد، وينتظر النادي رد اللاعب على العرض المقدم له بقرابة 5مليون يورو فى الموسم الواحد، قابلة للتفاوض وللزيادة خلال الفترة المقبلة، إذا رغب ديبالا فى إرتداء القميص السماوي.