شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر وشقيقتها أيتن يتنافسان فى إبهار الجمهور بالضحك والغناء فى "معكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حلقة اتسمت بالضحك والجد والغناء والهزار أعربت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها البالغة بدورها فى مسلسلى "جزيرة غمام"، و"راجعين يا هوى" رمضان الماضى، وقالت إن دور هلالة بذلنا فيه مجهودا كبيرا جدا، وكذلك الإخراج كان فى غاية الروعة فقد كانت الإضاءة بالشمع كى يخرج للناس بشكل واقعى، مشيرة إلى الجهد الكبير فى دور "يسرية" فى مسلسل "راجعين يا هوى".

وعن العلاقة بين الأختين، قالت وفاء إن شقيقتها أيتن منذ الصغر كانت تستخدم أدوات التجميل والملابس الخاصة بها، فقد كانت تدخل الحجرة تأخذ الحاجات وتنزل تحت السرير تستخدمها، مؤكدة أنها ما زالت ترى شقيقتها أيتن طفلة رغم كبر سنها وتزوجها ومعها أطفال.

وقالت أيتن عامر: "وفاء عامر جابت لى المرارة بسبب حبها لجوزها، عامله زى (جلجل ورقية) بمسلسل مكتوب عليا، وانتقدت تصريح أختها وفاء، الذى قالت فيه إنه فى حالة أن جوزها خانها سيكون العيب فيها هي، ودا تصريح مش صح، لأن العلاقة بين الزوج والزوجة لا بد أن يكون فيه احترام بين الطرفين وليه الخيانة أصلا؟!"، مؤكدة أنها ضد أن الست "تندلق في الحب لزوجها"، وذلك لأنها تؤمن بأن أي شيء يزيد عن حده فإنه يتحول للضد، ولا بد أن يكون هناك ميزان لكل شيء سواء الحب أو الإنفاق أو البخل.

وانتقدت أيتن ما قيل على السوشيال ميديا أنها عملت عملية تكميم كى تخس، وقالت "الدايت" بنعمله بإرادة وللعلم التكميم مش سُبه، وبحب الشفافيه مع الجمهور، الدايت صعب بس يستحق أن نتحمله.

فيما عبرت أيتن عن سعادتها بردود الفعل على أغنيتها الجديدة "ستو أنا " والتى طرحتها مؤخراً على شكل ڤيديو كليب، وقالت أيتن: "سعيدة جداً بردود الفعل على أغنية خطافة الرجالة، فهى أغنية مختلفة وموضوعها جديد، وحرصت على تقديم الفيديو كليب بشكل يتناسب مع الأغنية ويساعد على إيصال فكرتها للجمهور".

وأكدت أيتن أنها راضية عن ردود الفعل على أغانيها منذ انطلاقها فى عالم الغناء بجانب التمثيل، مشيرة إلى أن هناك عددا من الأغانى التى سيتم طرحها قريبا.

وحلت الفنانة وفاء عامر وشقيقتها الفنانة أيتن عامر ضيفتين على برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى عبر قناة cbc، اليوم الخميس، وروت الفنانتان عن علاقتهما القوية، وكواليس اختيارهما للأدوار، وكذلك أدوارهما المميزة خلال مسلسلات رمضان الماضي، كما تتحدث وفاء عامر عن حلمها بالعودة لخشبة المسرح من جديد.