شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تكشف سبب فقدان وزنها.. وترد على شائعات الخضوع لعملية تكميم معدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة أيتن عامر إن سبب فقدانها الكثير من وزنها خلال فترة قصيرة بعد ولادتها، هي إرادتها في عمل "الدايت"، مؤكدة أنها لم تخضع لعملية تكميم فى المعدة، وذلك لأن الكثير من جمهورها يتهمها بخضوعها للعملية، قائلة التكميم ليست "سُبة" ولو خضعت لها ستكشف عن ذلك لأن فيه شفافية بينها وبين الجمهور .

وأضافت أيتن عامر خلال لقائها مشاركة شقيقتها وفاء، فى برنامج معكم منى الشاذلى المذاع عبر شاشة "سى بى سي"، مساء الخميس، أنها خضعت لنظام غذائى "دايت"، وأحيانا كانت تصاب بإحباط وتعود لتناول الأكل والنشويات والشيكولاته فتزيد وتشعر بالامتلاء، لكنها بعدها تعود للنظام الغذائى مرة أخرى، مشيرة إلى أنها فترة بها إخفاقات وصعبة ولكنها تستحق.

وانتقدت أيتن ما قيل على السوشيال ميديا أنها عملت عملية تكميم كى تخس، وقالت "الدايت" بنعمله بإرادة وللعلم التكميم مش سُبه، وبحب الشفافيه مع الجمهور، الدايت صعب بس يستحق أن نتحمله. أما الفنانة وفاء عامر عن خسارتها وزنها فقالت أنها استخدمت أدوية، لكنها قللت المناعة لديها فتوقفت عنها.