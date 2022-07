شكرا لقرائتكم خبر عن التريلر الدعائي الأول لمسلسل The Lord of the Rings قبل عرضه رسمياً.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل The Lord of the Rings: The Rings of Power، العمل المشتق من سلسلة الأفلام The Lord of the Rings، عن التريلر الدعائي الأول للمسلسل المقرر عرضه في 2 سبتمبر المقبل، حيث نشرت التريلر الذي بلغ مدته حوالي دقيقتين عبر منصاتها المختلفة للإعلان عن الملامح الاولي للمسلسل الاضخم انتاجياً في تاريخ الدراما العالمية.

ووفقا للتقريرالذى نشر على موقع "deadline"، سيتم إصدار حلقات المسلسل الجديد بشكل أسبوعى في أكثر من 240 دولة ومدينة حول العالم، بالإضافة إلى ذلك طرحت الشبكة المنتجة صورة من الحلقة الأولى، لتشويق منتظرى العمل.

يشمل أعضاء فريق التمثيل سينثيا أداى روبنسون، مكسيم بالدرى، إيان بلاكبيرن، كيب تشابمان، أنتونى كروم، ماكسين كونليف، تريستان جرافيل، السير لينى هنرى، ثسيثا جاياسونديرا، فابيان ماكالوم، سيمون ميريلز، جيف موريل، بيتر مولان، لويد أوين، أوغسطس بريو، وبيتر تايت، وأليكس تارانت، وليون وادهام، وبنجامين ووكر، وسارة زوانجوبانى.

ينحدر كل من بلاكبيرن وتشابمان وكروم وكونليف وتايت وتارانت ووادهام من نيوزيلندا، بينما يأتى باقى فريق العمل المتبقى من أستراليا وسريلانكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وينضم أعضاء فريق العمل الجدد إلى روبرت أرامايو، وأوين آرثر، ونزانين بونيادي، وتوم بادج، ومورفيد كلارك، وإسماعيل كروز كوردوفا، وإيما هورفاث، وماركيلا كافينا، وجوزيف مول، وتيرو موهافيدين، وصوفيا نومفيت، وميجان، ودانيال سميث، وتشارلي فيكرز كما أعلن في وقت سابق من هذا العام.

وتدور أحداث المسلسل التلفزيوني في ميدل إيرث، وحائز على جائزة الخيال الدولي وجائزة بروميثيوس هول أوف فيم، وحصل The Lord of the Rings على كتاب الألفية المفضل لدى عملاء أمازون في عام 1999.

وتمت ترجمة The Lord of the Rings إلى حوالي 40 لغة وبيع منها أكثر من 150 مليون نسخة، وحصدت تعديلاتها المسرحية منNew Line Cinema والمخرج بيتر جاكسون، ما يقرب من 6 مليارات دولار فى جميع أنحاء العالم، وحصلت على 17 جائزة أكاديمية (R)، بما فى ذلك أفضل فيلم.