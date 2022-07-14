إبنة نيكولا معوّض في أوّل ظهور لها.. شقراء بملامح أجنبيّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الممثل اللبناني نيقولا معوّض صورةً جديدةً لابنته مع والدتها، وذلك عبر حسابه الخاص بتطبيق الصور انستغرام.

وأسرت الطفلة “سييان”، إبنة نيكولا معوّض، قلوب روّاد الإنترنت بجمالها فبدت بملامح شقراء أجنبية ورثتها عن والدتها، وخطفت الأنظار بعينيها الزرقاوين.

وكان نيكولا معوّض قد رزق بإبنته الأولى من زوجته الأوكرانية في 3 أيار/مايو الماضي، ليصادف نفس اليوم الذي فقد فيه والدته منذ عشر سنوات.

وشارك نيكولا معوض، متابعيه صورة لابنته عبر حسابه الرسمي على موقع ” انستجرام”، حيث ظهرت برفقته زوجته وهو يحمل مولودته..وعلق قائلا ” ” 3/ 5/ 2022 متل هاليوم من 10سنوات، ب 3/ 5/ 2012، خسرت أمّي..اليوم، بعد عشر سنين بالزّبط، الله عطانا أوّل بنت، هدية من عندو، Céane سييان ، وحقّق واحد من أجمل وعوده:”انتم ستحزنون، و لكن حزنكم يتحوّل الى فرح.” (يوحنا 16. 20).

وتابع نيكولا معوض ،” رح ضلّ للأبد مندهش من عظمتك و ولاءَك..خلّونا نحنا التلاتة بصلواتكُن “.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان نيكولا معوض فيلم ” ماكو” الذي يمثل أول أعماله بالسينما المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية عن العبارة “سالم أكسبريس”.

تقع أغلب أحداث فيلم “ماكو” تحت المياه، و يشاركه في البطولة النجوم بسمة، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، الفيلم تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.