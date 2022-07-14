عطل كبير منع موقتاً الدخول إلى “تويتر”.. ماذا حصل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثر عطل كبير على إمكانية الدخول إلى موقع “تويتر” لبعض الوقت، الخميس، ووجد العديد من المستخدمين حول العالم أنفسهم يواجهون رسالة تتعلّق بخطأ ما (error)، في ما يمثّل اضطراباً جديداً للشبكة الاجتماعية الغارقة في معركة مع إيلون ماسك.

ولم يعرف على الفور نطاق الانقطاع كما لم تستجب المنصّة لاستفسار وكالة فرانس برس. لكن مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة وفرنسا والعراق وليبيا أفادوا بأنّه لم يعد بإمكانهم الوصول إلى المنصّة.

وحدد موقع “داوندتكتور” ما يقرب من 55 ألف تقرير عن منع مستخدمي الإنترنت من الوصول إلى “تويتر”، فيما ظهرت الحالة الأولى في حوالى الساعة 11,50 بتوقيت غرينتش.

ونُشر على حسابات المستخدمين “يتعذّر استرداد التغريدات في الوقت الحالي. يُرجى المحاولة مرة أخرى لاحقاً”.

ويبدو أنّ الخدمة قد استؤنفت تدريجياً بعد أكثر من نصف ساعة بقليل من بدء الانقطاع، مع اغتنام مستخدمي الإنترنت الفرصة للسخرية من الشبكة.

تؤدّي حالات الانقطاع بشكل منتظم إلى تعطيل المنصّات الرقمية، بينما تبقى فترات الانقطاع الطويلة استثناءً.

تأتي هذه العثرة الفنية في وقت حسّاس بالنسبة للمجموعة الرقمية، التي دخلت هذا الأسبوع في معركة قانونية مع إيلون ماسك.

ويريد تويتر إجبار الملياردير على احترام الاتفاق الذي وقع عليه في نيسان/أبريل، عندما أعلن عزمه شراء المنصّة مقابل 44 مليار دولار، قبل الانسحاب الأسبوع الماضي.