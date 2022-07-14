سبيسي يمثل مجددًا أمام القضاء البريطاني بقضية اعتداء جنسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يُرتقب وصول الممثل الأمريكي كيفن سبيسي الخميس إلى لندن للمثول أمام محكمة بريطانية في جلسة استماع تمهيدية على خلفية اتهامات ينفيها الممثل بالاعتداء جنسياً على ثلاثة رجال.

ويحاكم كيفن سبيسي الذي أُخلي سبيله بعد جلسة استماع أولى عُقدت قبل نحو شهر، بتهمة ارتكاب أربع اعتداءات جنسية في حق ثلاثة رجال بين آذار/مارس 2005 ونيسان/أبريل 2013.

ويُتهم الممثل البالغ 62 سنة كذلك بإرغام رجل على ممارسة الجنس عن طريق الإيلاج من دون موافقته، وهي تهمة تختلف عن الاغتصاب في القانون الإنكليزي.

وارتُكبت بعض الاعتداءات في منطقة لامبيث في لندن حيث يقع مسرح أولد فيك الذي كان كيفن سبيسي مديراً فنياً له بين عامي 2004 و2015.

وبعد إعطاء النيابة العامة ضوءها الأخضر لبدء محاكمة الممثل، أعرب الأخير عن “إحباط” يشعر به، مشيراً إلى نيته المثول أمام القضاء البريطاني “لإثبات براءته”.

وكان أكد محاميه باتريك غيبس في 16 حزيران/يونيو أنّ “سبايسي ينفي بشدة أي جريمة في هذه القضية، وهو يحتاج إلى الرد على هذه التهم إذا كان سيواصل حياته”.

ووجهت التهم لسبايسي في أعقاب انطلاق حركة “مي تو” بعيد انكشاف فضائح المنتج السينمائي الامريكي هارفي واينستين الذي استهدفته اتهامات عدة بالتحرش والاعتداء الجنسي كُشف عنها في خريف 2017.

وكان لموجة الاتهامات الموجهة لكيفن سبيسي عواقب وخيمة على مسيرة الممثل الحائز جائزة أوسكار مرتين عن دوريه في فيلمي “أميريكن بيوتي” و”يوجوال ساسبكتس”.

كما دفعت هذه الاتهامات بنتفليكس إلى الاستغناء عن كيفن سبيسي في مسلسل “هاوس أوف كاردز” الذي كان يؤدي دور البطولة فيه.

وجرى الإعلان العام الماضي عن عودة سبايسي إلى السينما عبر فيلم “لومو كي ديسانيو ديو” (“الرجل الذي يرسم الله”).

وفي الولايات المتحدة، وُجهت إلى كيفن سبيسي تهمة خدش الحياء والاعتداء الجنسي في ولاية ماساتشوستس على الساحل الشرقي الامريكي . وقد اتُّهم في تموز/يوليو 2016 بالتحرش جنسياً بشاب يبلغ 18 عاما يعمل في حانة، بعد أن جعله يشرب الكحول.

لكنّ هذه التهم أُسقطت في تموز/يوليو 2019.

وفي أواخر أيار/مايو، مثل كيفن سبيسي أمام قاضٍ في نيويورك خلال جلسة استماع إجرائية في دعوى مدنية رفعها الممثل أنتوني راب الذي اتهمه بمحاولة استدراجه جنسياً عندما كان مراهقا، وهو ما نفاه كيفن سبايسي وتم إسقاط الدعوى في الإجراءات الجنائية.