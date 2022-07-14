هؤلاء النجوم ينضمون إلى بوراك أوزجفيت في “قيامة عثمان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهى الموسم الثالث للمسلسل الحائز أعلى التقييمات بين جميع المسلسلات التركية التي قدمت بالموسم الفائت، ودخل أبطال “قيامة عثمان” في استراحتهم الصيفية التي تمتد لعدة شهور قبل العودة لبدء تصوير الجزء الجديد، كما هي عادة جميع المسلسلات التركية التي تصور ضمن عدة أجزاء.

ومن المقرر أن تعود حلقات المسلسل للعرض عبر الشاشات، خلال شهر سبتمبر القادم في الموسم الرابع، الذي بدأت الترتيبات تتم له مع انتهاء الحلقة الأخيرة من موسم المسلسل الثالث.

وبعد أن شهد الجزء الثالث وفاة عدد من أبطال المسلسل، ومن أشهرهم (إيمره باسلاك) الذي قدم دور غوندوز شقيق عثمان، وكذلك (بوراك تشيليك)، وكما هو متبع في معظم المسلسلات التركية لا بد من إضافة نجوم جدد ووجوه جديدة للحفاظ على مستوى العمل.

ومع اقتراب بدء تصوير الجزء الرابع من العمل، يبدأ الحديث عن الأسماء الجديدة التي ستنضم إليه، ومن المقرر انضمام العديد من الأسماء الشهيرة خلال الموسم الجديد.

وبالفعل، نجح فريق الإنتاج في التعاقد مع الممثل (مارت يازجي أوغلو)، وهو الذي اشتهر بشخصية (بيرم بيات) في مسلسل “المحارب”، وسيجسد شخصية دورسون فاتح في الموسم الرابع من “قيامة عثمان”.

وكذلك تم الإعلان عن انضمام الممثل (بورتش كومبيتال أوغلو)، الذي اشتهر بعد بطولته لمسلسل “مزرعة السيدة” عام 2009، كما شارك في العديد من المسلسلات ومنها مسلسل “مولانا”، الذي يعرض على قنوات التلفزيون التركي الرسمي.

وسبق أن صرح فريق إنتاج العمل بأن الجزء الرابع سيشهد الكثير من الابتكارات الجديدة التي ستفاجئ جمهور المسلسل الأكثر مبيعاً بين الأعمال التركية الحالية، ومن أبرزها ظهور ديكورات جديدة مختلفة كلياً عن تلك التي اعتادها المشاهدون في الأجزاء الثلاثة الأولى، وبما يتناسب مع الحقبة الزمنية التي يمثلها.

ويعكف الفريق المسؤول عن حياكة أحداث المسلسل على كتابة الجزء الرابع بشكل مكثف، بهدف جعل القصة أكثر تشويقاً من الأجزاء التي سبق عرضها عبر ثلاث سنوات.

ومن المعروف أن العمل من بطولة الممثل الأشهر حالياً بالدراما التركية (بوراك أوزجفيت)، والممثلة الشابة (أوزجه تورار)، والممثلة (يلدز جاغري عتيقسوي)، و(سرحات كيليتش)، و(روزجار أكسوي)، و(أركان أفجي)، وآخرين.