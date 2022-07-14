بسبب تصرفاتها الغريبة.. جيران ميغان ماركل يطلقون عليها هذا اللقب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن دوقة ساسكس، ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، حصلت على لقب جديد، بالإضافة إلى ألقابها السابقة، لكن هذه المرة من قِبل جيرانها.

وبحسب موقع “Page Six”، فإن جيران ميغان ماركل، حيث تقيم في لوس أنجلوس الأميركية، يطلقون عليها لقب “أميرة مونتيسيتو”، بسبب تصرفاتها الغريبة في المنطقة الأنيقة.

ومن تلك التصرفات الغريبة، التي ذكرها الموقع المهتم بأخبار المشاهير، أن دوقة ساسكس تطلب طاولة منعزلة تمامًا، في حال كانت ذاهبة إلى بيفرلي هيلز أو ويست هوليوود لتناول طعام الغداء أو العشاء، وأن مطاعم ماركل المفضلة ليست معروفة جيدًا، وتشمل مطاعم السوشي في وسط المدينة، والمأكولات المكسيكية الأصيلة في مسقط رأسها لوس أنجلوس.

وأشار الموقع إلى أن ماركل تحب هذه الأيام الجلسات الراقية في أماكن، مثل: Cecconi’s أو Sunset Tower أو Sugarfish أو Lucky’s steakhouse، في مكان إقامتها بمنطقة مونتيسيتو، وهي الأماكن التي كانت قد أوصتها بها الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

كما تشمل بعض أنشطتها المفضلة المشي لمسافات طويلة مع كلبيها: “بولا، وجاي”، وكذلك تفضل ميغان القيادة حول لوس أنجلوس للذهاب إلى نفس مسارات المشي التي اعتادت زيارتها يومياً.

وفي هذه الأيام، تقضي ماركل (40 عامًا)، وهاري (37 عامًا)، معظم وقتهما في مونتيسيتو، حيث انتقلا بعد استقالتهما من عضوية كبار العائلة الملكية أوائل عام 2020.

وكانت عائلة ساسكس قد أقامت صداقات جديدة منذ انتقالها إلى مونتيسيتو، حيث يعيش فيها أيضاً أشخاص من الدرجة الأولى، بمن في ذلك: وينفري وإلين دي جينيريس وسيرينا ويليامز.

كما شوهدت ماركل وهاري، وهما يذهبان بالسيارة إلى منزل وينفري الشهر الماضي، بعد عام واحد من مقابلتهما المفاجئة مع مضيفة البرنامج الحواري الذي ظهرا فيه بعد خروجهما من عضوية العائلة الملكية البريطانية.

وعن ذلك، قالت الصحيفة إن “ماركل تقضي وقتًا لا بأس به في منزل أوبرا الفخم، حيث تجلس هي وهاري مع أقرب أصدقائهما، جايل كينج، ويتحدثان عن كل شيء، بدءًا من خطط ميغان المستقبلية، إلى ما يحدث في المملكة المتحدة، وكيف يتعامل هاري مع كل شيء”.

ورغم ذلك، فإن معظم وقتهما يقضيانه خلف الأبواب المغلقة، مع طفليهما: “آرتشي، وليليبت”.