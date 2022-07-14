ياسمين عبدالعزيز ومنى زكي بصورة على البحر.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منى زكي وياسمين عبدالعزيز من أشهر النجمات في مصر والوطن العربي، وتجمعها صداقة وطيدة منذ ظهورهما الفني سوياً، واستمرت لأكثر من 20 عاماً.

وتطورت علاقة الصداقة بين ياسمين عبدالعزيز ومنى زكي، لتتخطى حدود الفن وأصبحت تربطهما علاقات عائلية وشخصية.

وفي أحدث ظهور لهما سوياً، نشرت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستغرام” صورة لها مع منى زكي على شاطئ البحر بالساحل الشمالي، وذلك أثناء قضائهما إجازة عيد الأضحى، وبدت عليهما سعادة واضحة.

ولاقت الصورة الكثير من التعليقات الإيجابية من قبل جمهور ياسمين ومنى، إذ عبر المتابعون عن سعادتهم بظهورهما سوياً.

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة ياسمين عبدالعزيز كان حينما هنأت جمهورها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 2022، خلال إجازتها بإحدى المدن الساحلية، إذ نشرت صورة وهي ترتدي الخمار أثناء قضائها إجازتها بإحدى المدن الساحلية، وكتبت: “كل سنة وأنتم بخير، عيد سعيد”.

وكان الظهور الأخير لمنى زكي أثناء احتفالها بتخرج ابنتها الكبرى “لي لي” في المدرسة، حيث نشرت صورًا لها من حفل تخرجها عبر حسابها على “إنستغرام” في خاصية “ستوري”، حيث كتبت: “فخورة بك، وفخورة بكونك حالمة يا أعز أميرة بأفكار مستحدثة، وفي هذه المرحلة الجديدة من حياتك أعلم أنك ستنالين منها”.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز هو مسلسل “اللي مالوش كبير” مع زوجها أحمد العوضي، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً خلال عرضه في شهر رمضان الماضي.

ومسلسل “اللي مالوش كبير” من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج “سينرجي”، وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، بدريه طلبة، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، محمود حافظ، بسنت النبراوي، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، ومحمود ياسين “جونيور”، وآخرون.

أما منى زكي، فيعرض لها حالياً في دور السينما فيلم “العنكبوت”، من بطولة: أحمد السقا، محمد ممدوح، ظافر العابدين، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد جلال.