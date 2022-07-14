فيلم وثائقي عن حياة ديفيد بيكهام.. وهذه التفاصيل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد اللاعب العالمي، وكابتن منتخب إنجلترا لكرة القدم الأسبق ديفيد بيكهام، لتصوير مسلسل وثائقي عن مسيرته الرياضية.

والمسلسل الذي سيتناول قصة حياة نجم كرة القدم الإنجليزية المعتزل سيكون من إخراج المخرج الحائز جائزة أوسكار عام 2010، فيشر ستيفنز.

ويتم إنتاج المسلسل الوثائقي، الذي لم يتحدد عنوانه، عن حياة ديفيد بيكهام، لصالح منصة نتفليكس، ويشارك في إنتاجه ديفيد بيكهام، إلى جانب المنتج الحائز جائزة “إيمي” جون باتسيك.

ديفيد بيكهام أعلن، عبر حسابه على “إنستغرام”، تعاونه مع شبكة نتفليكس العالمية، من أجل تصوير سلسلة وثائقية عن رحلته الطويلة في عالم كرة القدم ومسيرته المهنية، كما وعد النجم الإنجليزي متابعيه بتقديم أرشيف لم تتم مشاهدته من قبل، بالإضافة إلى قصص سوف يتعرف عليها الجمهور لأول مرة.

وكتب ديفيد بيكهام تعليقاً على هذا الحدث: “أنا متحمس لأؤكد أنني سأشارك مع نتفليكس في مسلسل وثائقي عن حياتي ومسيرتي المهنية، وستعرض السلسلة أرشيفاً غير مرئي وقصصاً غير مروية، بالإضافة إلى مقابلات مع الأشخاص الذين كانوا جزءًا من رحلتي، تم إخراج وإنتاج السلسلة من قبل الفائزين بجائزة الأوسكار فيشر ستيفنز وجون باتسيك، كما يشارك استديو 99 في إنتاج السلسلة الجديدة”.

وتبلغ تكلفة المشروع الوثائقي عن حياة ديفيد بيكهام حوالي 20 مليون دولار، ويتناول حياة ديفيد بيكهام منذ نشأته في لندن، والظروف التي مر بها، حتى أصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ نادي مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، وكيف أصبح يحظى بحياة المشاهير بعد زواجه من فيكتوريا آدامز، عضو الفريق الغنائي الشهير “سبايس جيرلز”.