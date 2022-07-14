شكرا لقرائتكم خبر عن رفع "العنكبوت" من السينما بعد عرضه 11 أسبوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت دور العرض السينمائى فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا والنجمة منى زكى، بعد استمرار عرضه 11 أسبوعاً وتوقف إيراداته عند 37 مليون جنيه، إذ انطلق الفيلم فى دور العرض فى موسم عيد الفطر السينمائى، واستمر عرضه خلال أسبوع واحد مع أفلام موسم عيد الأضحى قبل رفعه هذا الأسبوع.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث الفيلم فى إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب اخوه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.

ويعرض حالياً فى السينمات 3 أفلام هم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وفيلم "بحبك" بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة وتأليف وإخراج تامر حسنى، وفيلم "عمهم" بطولة محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، أيتن عامر وإخراج حسين المنباوى.