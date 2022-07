شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من المسلسل الاسطوري House of the Dragon المستوحى من GOT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الأسطوري المنتظر House of the Dragon، لقطات جديدة من الموسم الأول للسلسلة المستوحاة من رواية الجليد والنار للمؤلف الكبير جورج أر مارتن، والتي تضمنت بعض المشاهد التي ستعرض في الحلقات الأولي من السلسلة التي ستأتي في 21 أغسطس المقبل عبر المنصة الأمريكية HBO.



وكانت قد طرحت شبكة HBO فيديو ترويجى جديد للمسلسل المنتظرHouse of the Dragon، الذى سيساعد منتظرى السلسلة في التعرف على عائلة Targaryen، ووصلت مدة الفيديو إلى 11دقيقة. مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين. كما شارك المؤلف جورج آر مارتن انطباعاته الأولى عن سلسلة House Of The Dragon، من خلال مدونتة الشخصية، حيث قال مارتن "هذا المسلسل يجب أن يكون على قائمة أهم المسلسلات للعام الجديد 2022"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme". وأكمل مارتن "أنا بالتأكيد اعرف الكثير عن ما ستراه في المسلسل الجديد، فأنا من كتبه، ورأيت مقطعًا تقريبيًا من الحلقة الأولى، وأحببته، شعرت أنه مظلم، وقوي، وعميق، ولكن بالطريقة التي يفضلها خيالى وأنا أكتب". وأنهى مارتن حديثه قائلا: "إن طاقم الممثلين وخلف الكاميرات يقومون بعمل رائع، كما هو الحال مع Game Of Thrones، لن يعرف معظم المشاهدين مجموعة من الممثلين الجدد، لكني أعتقد أنك ستقع في حب الكثير منهم، وبالتالي أعتقد أن عائلة Targaryens في أيد أمينة".