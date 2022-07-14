شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات جريئة لـ دينا الشربينى.. أبرزها بخاف من الوحدة والموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة دينا الشربينى عن تفاصيل حياتها الشخصية منذ الطفولة وحتى هذه اللحظة، فى آخر ظهور لها بأحد البرامج على "يوتيوب" وأجابت على الكثير من الأسئلة المتعلقة بالوحدة والموت، الأصدقاء والأهل، الكذب والخيانة.

وحكت دينا عن طفولتها التى وصفتها بالسعيدة، وعن محاولاتها لدخول عالم التمثيل، وقالت: "لازم الواحد يحاول ويجرب ويعرف.. أهلى مارضيوش يدخلونى معهد سينما، فأخدت كورسات تمثيل، دخلت إعلام واشتغلت مذيعة وعرفت الكاميرا وإزاى ماخافش منها".

وعن مفهومها عن القوة، قالت: "خد وقت لما تقع أو تنكسر، لكن لازم تكون قوى وتعرف تقوم مرة تانية.. هو ده مفهوم القوة بالنسبة لى"، وعن الحب قالت: "أنا بحب الحب، بحب الإحساس نفسه، وبشوفه إحساس جميل، لكن فى النهاية ممكن يوجعك فى الآخر"، كما أكدت أنها لا تشعر بالندم وصرّحت "مابحبش الندم.. ممكن اتعلم من اللى حصل ..عشان لو رجعت تانى لنفس الموقف ونفس الوقت هعمله تاني"، كما صرّحت أيضًا أنها تكره الكذب والخيانة، وأنهما شيئان لا يمكن أن تسامح فيهما.

وقالت دينا الشربينى أنها لا تحب الرد على الشائعات حيث صرّحت "أنا فى حياتى بسيب اللى بيتكلم يتكلم، ومش بخرج أكدّب وأقول إن ده مش حقيقي.. مش عايزة أقعد أركز فى كلام الناس، أسيب الناس اللى فارقالى اللى هم أهلى وأصحابى" وعن أسعد لحظاتها قالت "وقوفى على المسرح كان من أحسن الحاجات اللى حستها فى حياتي.. فرحة وأدرينالين خلانى اسأل أنا ليه ماجربتش مسرح قبل كدة".

وأجابت دينا الشربينى عن أكثر ما تخاف منه وقالت "بخاف من الوحدة والموت"، كما أرسلت رسالة لأهلها "عايزة أقول لأهلى إن أنا بحبهم جدًا جدًا وهم أغلى حاجة فى حياتي، ولازم نقول كدة لكل اللى بنحبهم، عشان هييجى وقت هنتمنى لو ترجع نص ثانية نقضيها معاهم"، وعن كلماتها الأخيرة قالت "سامحونى وادعولي"

وقالت خلال الحلقة "كنت طفلة شقية وعندية وزنانة، وبقول يا رب لو خلفت عيال ما يطلعوش زنانين، بس أكيد ربنا هيردهالى".

وحول رؤية نفسها ممثلة جيدة أوضحت دينا الشربيني "معرفش إذا كنت بعرف أمثل ولا لأ ولحد دلوقتى أنا ممكن أبقى بمثل زفت"، كما ردت على سؤال حول رأيها فى خطف رجل متزوج من أسرته وقالت: "مش على راسى بطحة أو أنه لازم أطلع أدافع عن نفسى، مع إنى عارفة أن ممكن يبقى ناس كتير كرهونى بسبب الموضوع ده".