باراك أوباما ضمن قائمة المرشحين لجوائز “إيمي” 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية ترشيح باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، ضمن قائمة جوائز إيمي 2022، لأول مرة.

وتم انضمام أوباما ضمن قائمة أسماء المرشحين لجوائز إيمي في نسختها الـ74، وهي الجائزة التي يتم منحها للمسلسلات والبرامج التلفزيونية.

وترشح الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لأول مرة في قوائم المرشحين في فئة “الراوي المتميز”، وذلك عن التعليق الصوتي على السلسلة الوثائقية “Our Great National Parks”، الذي أذيع على شبكة “نتفليكس”، حيث يتنافس الرئيس الأميركي السابق على الجائزة أمام لاعب كرة السلة كريم عبدالجبار، والممثلة لوبيتا نيونجو، والفنان الكوميدي دبليو كاماو بيل، بالإضافة إلى منتج الأفلام الوثائقية ديفيد أتينبارا.

ويعد هذا هو أول ترشيح لجائرة “إيمي برايم تايم” في مسيرة أوباما المهنية.

وتتكون سلسلة “متنزهاتنا الوطنية العظيمة” (Our Great National Parks) الوثائقية من خمسة أجزاء حول بعض المتنزهات الوطنية الأكثر روعة على كوكب الأرض، وهي عبارة عن تعاون بين شركات: “وايلد سبيس، وأوباما هاير غراوند برودكشنز، وفريبورن ميديا”. ويعد هذا أحدث عنوان في اتفاقية متعددة السنوات مع “نتفليكس”، أبرمها أوباما وقرينته ميشال أوباما عام 2018.

يذكر أن الرئيس الأميركي السابق فاز من قبل بجائزتَيْ “غرامي” في فئة أفضل ألبوم محكي، الذي يتضمن الكتب الصوتية: الأولى عام 2006 “Dreams from My Father” وهي سيرته الذاتية، والثانية عام 2008 عن “The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream”.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز “إيمي” في دورته الـ74، في 12 سبتمبر المقبل.