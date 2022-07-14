تامر حسني يطرح “حبيتها يا ناس”.. أغنية جديدة من فيلم “بحبك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال فيلم “بحبك” بطولة النجم المصري تامر حسني يؤدي بقوة لليوم السابع على التوالي، محكماً قبضته على صدارة شباك التذاكر في مصر ومختلف البلدان العربية.

وحقق الفيلم الذي يمثل أولى تجارب تامر حسني بالإخراج السينمائي أعلى إيراد لفيلم عربي في افتتاحية عرضه نهاية الأسبوع الماضي، وفقًا لتقديرات شركات التوزيع.

وبالتزامن مع تصدّر فيلم “بحبك” شباك التذاكر بدور العرض، طرح تامر حسني أغنية جديدة من الفيلم بعنوان “حبيتها يا ناس” عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وجاء فيديو الأغنية بمشاهد رومانسية مميّزة تجمع تامر حسني والممثلة المصرية هنا الزاهد، إلى جانب وجود مواقف كوميدية بينهما في أكثر من مشهد.

فور صدورها تركت الأغنية أثرًا طيبًا عند الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير معها، وتصدّر هاشتاغ اسم الأغنية “#حبيتها_يا_ناس” قائمة العبارات الأكثر رواجًا على موقع “تويتر” في مصر والسعودية ولبنان والأردن وغيرها من البلدان العربية.

يذكر أن فيلم “بحبك” هو من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، أحمد عزمي، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.