درة تكشف تفاصيل “جدران”.. أولى بطولاتها السينمائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تنتظر الفنانة التونسية، درة، عرض فيلمها السينمائي “جدران”، اعتباراً من مساء اليوم الخميس 14 يوليو، عبر إحدى المنصات الرقمية.

ويشارك درة بطولة الفيلم، نيكولا معوض، هند عبدالحليم، وفراس سعيد، والفيلم من تأليف ياسر صلاح، وسيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة.

ينتمي الفيلم، الذي يعد أول بطولة رئيسية لدرة، إلى دراما الرعب والتشويق والإثارة، وتجسد درة شخصية مريضة نفسية تعاني أزمة مرت بها ومازالت تؤثر عليها.

ويعرض البرومو التشويقي عدة لقطات مرعبة، وتظهر الفنانة درة تعاني الاكتئاب بسبب أزمة نفسية تمر بها، وصوت الفنان نيكولا معوض في الخلفية، يقول: “الصمت والموت ربما من أجل ذلك تلائم شواهد القبور مشاهد النهاية؛ حيث السكون الذي يوحي بالوصول لكن الحي لا يموت”. ثم تظهر الفنانة درة والفنانة هند عبدالحليم في منزل مسكون، وتحاولان معرفة ماذا يحدث.

في سياق آخر، حسمت درة الجدل الذي أثير مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انتظارها لأول مولود لها من زوجها رجل الأعمال المصري هاني سعد.

ونفت درة هذه الشائعة، عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”، وكتبت في منشور لها: “من فضلكم توقفوا عن نشر الشائعات عني، أنا لست حاملاً، ورجاء احترام حياتي الشخصية شكراً”.

وكانت درة قد أوقفت أيضاً الجدل المثار حول كونها زوجة ثانية، بعد أن تعرضت لانتقادات كثيرة من الجمهور، حول ارتباطها بشخص متزوج ولديه أطفال، وأكدت درة، في ردها على متابعة لها عبر موقع “إنستغرام”، اتهمتها بأنها أصبحت شخصية شريرة بعدما خطفت زوجاً من زوجته، مشيرة إلى أن “هذا الطلاق (طلاق زوجها) مثبت في عقد زواجها”، وذلك لقطع الحديث تماماً عن كونها الزوجة الثانية.

وشددت على أن عقد زواجها موثق ومسجل في بلدها تونس الذي يمنع فيه تعدد الزوجات، قائلة: “الطلاق مكتوب في عقد الزواج ومفيش حد بينشر أوراقه الرسمية للناس، وهي حاجة المفروض ما تخصهمش أساساً”.

وكانت الفنانة درة احتفلت بزواجها من هاني سعد في نوفمبر 2020، وشاركت وقتها صوراً لها من حفل عقد قرانها على عريسها المهندس المعماري المصري، الذي تم في مدينة الجونة، واقتصر وقتها الحضور على الأهل وعدد من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة درة السينمائية هو فيلم “الكاهن”، وشاركها في البطولة إياد نصار، وحسين فهمي، وفتحي عبدالوهاب، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.