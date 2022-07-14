شكرا لقرائتكم خبر عن بقلب أحمر.. منى زكى وياسمين عبد العزيز فى أحدث ظهور لهما بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة منى زكى، متابعيها وجمهورها بصورة لها مع النجمة ياسمين عبد العزيز، في أحدث ظهور لهما بإحدى قرى الساحل الشمالي أثناء قضائهما عطلتهما الصيفية، حيث اكتفت مني بوضع قلبين باللون الأحمر على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، وسرعان ما جذبت الصورة تفاعل كبير من قبل متابعيها وجمهورها.



بوست مني زكي

واحتفلت النجمة منى زكي، مؤخراً بتخرج ابنتها الكبرى لي لي من المدرسة، حيث نشرت منى زكى مجموعة من الصور لابنتها أثناء حفل التخرج بصحبة أصدقائها على "استورى" حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وعلقت على إحدى الصور قائلة: فخورة بكونك حالمة يا أعز أميرة بأفكار مستحدثة، وفى هذه المرحلة الجديدة من حياتك أعلم أنك ستنالين منها"، كما علقت على صورة أخرى قائلة: "عمرى كل الحمد لله فخورة بيكى يا أغلى حد".

وكانت قد ظهرت ياسمين عبد العزيز منذ ايام في إطلالة مميزة من أمام البحر، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، وظهرت مرتدية الإسدال والحجاب، مهنئة جمهورها ومتابعيها بالعيد متمنية أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع.

ونشرت ياسمين، صورتها بالإسدال عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "كل سنة وأنتم بخير، عيد سعيد".