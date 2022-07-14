شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يشعل أجواء حفله بأحد المنتجعات السياحية فى الدلتا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم حمادة هلال، حفل غنائى كبير احتفالا بعيد الأضحى المبارك، في احدى المنتجعات السياحية، وأشعل حمادة هلال الحفل باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الحضور منها: "لما بتلمسني، بحبك آخر حاجة، جمالها، مش هقول، أشرب شاي" بالإضافة إلى عدد من أغانيه الجديدة ومنها "أم أحمد"، و"يا روح الروح"، وغيرها

ويعيش النجم حمادة هلال انتعاشة فنية خاصة بعد نجاح أغنيته الأخيرة "يا روح الروح" التي طرحها مؤخراً من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقي إسلام ساسو، والكليب من إخراج كريم مسلم، كما حققت أغنيته "الفرح مالينا" نسب مشاهدات عالية على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أحمد شكري، ألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد عادل.

وشوق حمادة هلال، جمهوره مؤخرا لأغنيته الجديدة "صاحبي"، خلال تواجده فى أمستردام لتصويرها على طريقة الفيديو كليب، والمقرر طرحها قريبا، كما يحيى حمادة هلال، حفلاً غنائياً بالمنيا غداً الجمعة الموافق 15 يوليو على هامش احتفالات المحافظة بعيد الأضحى المبارك.

وقدم حمادة هلال في شهر رمضان الماضى، مسلسل "المداح – أسطورة الوادى" وشارك في بطولته هبة مجدى، سهر الصايغ، ولاء الشريف، كمال أبو رية، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.



حمادة هلال مع طفلة من جمهور الحفل



النجم حمادة هلال



حمادة هلال خلال الحفل



حفل حمادة هلال باحدى المنتجعات السياحية



حمادة هلال يداعب جمهور حفله