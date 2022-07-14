حقيقة انفصال يسرا عن زوجها خالد سليم

كتب امير فتحي في الخميس 14 يوليو 2022 06:54 مساءً - حرصت الفنانة ” يسرا ” على الرد بطريقة غير مباشرة على الشائعات التي تردد مؤخرا حول انفصالها عن زوجها رجل الأعمال ” خالد سليم ” بسبب خلاف بينهما .

حيث نشرت يسرا صورة عبر حسابها على إنستجرام تجمعها بزوجها خالد سليم بمناسبة قضائهما لأجازة عيد الأضحى بالساحل الشمالي .

وظهر خالد سليم في الصورة وهو يحتضن يسرا وكتبت الأخيرة في تعليقها عليها : ” أحلى أجازة عيد مع حبايبنا وأصحابنا من الساحل ” .