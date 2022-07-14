شكرا لقرائتكم خبر عن "بحبك" يحصد 22.7 مليون جنيه فى شباك التذاكر بأول أسبوع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى إيرادات بلغت 3 ملايين و355 ألف جنيه فى شباك تذاكر أمس الأربعاء، ليصل إجمالى ما حصده الفيلم خلال أسبوعه الأول فى السينمات إلى 22 مليونا و750 ألف جنيه، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض يوم الخميس الماضى الموافق 7 يوليو.

وحرص تامر حسنى، أمس الأربعاء، على توضيح بعض النقاط عن إيرادات فيلمه الجديد "بحبك" بعد اللغط الذي دار منذ طرحه في السينمات، حيث كتب على صفحته بموقع فيس بوك، قائلا: "توضيح لمن اختلط عليهم أمر إيرادات فيلم بحبك من اختلاف الأخبار المتداولة.. واجب علينا التوضيح.. فيلم بحبك وأفلام الفنان تامر حسني بشكل عام يتم بيعها وعرضها في جميع بلاد الوطن العربي وأمريكا وكندا كما مذكور أمامكم بالتفصيل وزادت أكثر مع فيلم بحبك، لهذا السبب يتم تصنيف إيراد الفنان تامر حسني بالإيراد الدولي ".

وتابع: فالإيراد المحلي يكون داخل مصر فقط والحمد لله في رابع أيام العيد وصل إيراد فيلم بحبك داخل مصر إلى 19 مليون جنيه ونصف والإيراد الدولي 154 مليون جنيه بمجموع 173 مليون ونصف حتى الآن، وما زال الفيلم في بداياته ويعد هذا الإيراد أعلى إيراد حققه الفنان تامر حسني في مسيرته الفنية في الأيام الأولى للفيلم لكم منا جزيل الشكر".

فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وقدم تامر حسنى العام الماضى فيلم "مش أنا" وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى وعصام السقا.