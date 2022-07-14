شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب و Sebastian Ingrosso و Salvatore Ganacci يفتتحون موسم الجيمرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الخميس انطلاق موسم الجيمرز أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم في السعودية، ويفتتح الموسم الهضبة عمرو دياب، والنجم الكولومبي J Balvin والسويديان الشهيران دي جي Sebastian Ingrosso ودي جي Salvatore Ganacci وذلك في بوليفارد رياض بالسعودية، ووسط عروض بالألعاب النارية وبطائرات الدرون في الليلة الافتتاحية من موسم الجيمرز لتنطلق بعدها سلسلة من الحفلات الموسيقية على مدار8 أسابيع والتي تشهد مشاركة عدد من المواهب المحلية والإقليمية والعالمية.

ويتقدم هضبة الفن عمرو دياب قائمة فناني اليوم الأول حيث يستمتع الجمهور بأدائه لأشهر الكلمات والألحان التي تغنّى بها طوال مسيرته الفنية العريقة وسيقوم J Balvin الذي يُعد أحد أشهر موزعي ومنتجي الموسيقى اللاتينية في العالم، بتقديم مجموعة من أفضل أغانيه ومنها: Mi Gente و Ginza و I Like It.

وعلى الجانب الآخر، سيؤدي Ingrosso المعروف بكونه أحد أعضاء الفرقة العالمية الشهيرة Swedish House Mafia، ومواطنه Ganacci صاحب الأصول البوسنية، مجموعة من الوصلات الموسيقية المعروفة لدى الملايين من الجماهير حول العالم حين يجددان عودتهما للمملكة بعد أن شاركا العام الماضي في حفل Soundstorm كما سينضم للقائمة الموهبة السعودية DJ Elfuego كعرض افتتاحي.

موسم الجيمرز ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وهو حدث عالمي للرياضات والألعاب الإلكترونية، يقام في الفترة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر 2022، ويرتكز على 4 محاور رئيسية منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي، والعروض والأنشطة الترفيهية التي تصل إلى أكثر من ألف نشاط، والحفلات الموسيقية التي يقدمها ثمانية نجوم عالميين إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى المحليين، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.