أمير طعيمة : ” مش هنهرج مع ربنا ” .. ما علاقة عمرو دياب ؟

كتب امير فتحي في الخميس 14 يوليو 2022 05:47 مساءً - علق الشاعر الغنائي ” أمير طعيمة ” على المقارنات التي تم تداولها على السوشيال ميديا في الساعات الماضية بين شعائر الحج وبين حفل الفنان ” عمرو دياب ” الأخير الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة .

حيث انتشرت عدد من التعليقات الساخرة بسبب اشتراط ارتداء الحضور في الحفل للون الأبيض وتشابههم في ذلك مع ارتداء الحجاج لنفس اللون أثناء تأديتهم لشعائر الحج .

وانتقد أمير طعيمة تلك التعليقات وخلط الأمور في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر جاء فيها : ” نصيحة لوجه الله : بلاش المقارنة بين صورة لحفلة غنائية وبين شعائر الحج حتى لو هزار .. ما وصلتش للدرجة دي يا جماعة ومش هنهرج مع ربنا ” .