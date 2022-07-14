كتب امير فتحي في الخميس 14 يوليو 2022 05:47 مساءً - علق الشاعر الغنائي ” أمير طعيمة ” على المقارنات التي تم تداولها على السوشيال ميديا في الساعات الماضية بين شعائر الحج وبين حفل الفنان ” عمرو دياب ” الأخير الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة .
حيث انتشرت عدد من التعليقات الساخرة بسبب اشتراط ارتداء الحضور في الحفل للون الأبيض وتشابههم في ذلك مع ارتداء الحجاج لنفس اللون أثناء تأديتهم لشعائر الحج .
وانتقد أمير طعيمة تلك التعليقات وخلط الأمور في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر جاء فيها : ” نصيحة لوجه الله : بلاش المقارنة بين صورة لحفلة غنائية وبين شعائر الحج حتى لو هزار .. ما وصلتش للدرجة دي يا جماعة ومش هنهرج مع ربنا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أمير طعيمة : ” مش هنهرج مع ربنا ” .. ما علاقة عمرو دياب ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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